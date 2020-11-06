إيران تُسجل 8864 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم /الجمعة/ تسجيل 8 آلاف و864 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما لاري - في بيان أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية - أنه تم نقل 3 آلاف و234 مريضا من بين حالات الإصابة الجديدة إلى المستشفيات، ولفتت إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات

في إيران إلى 663 ألفا و800 حالة منذ بدء تفشي المرض في البلاد.



وأعلنت المتحدثة وفاة 424 شخصا جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الوباء في إيران 37 ألفا و409 أشخاص.

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وأشارت لاري إلى تعافي 509 آلاف و952 مريضا من

المرض حتى الآن.. موضحة أن هناك 5 آلاف و495 مريضا بكوفيد-19 في حالة خطيرة ويتلقون الرعاية اللازمة.



وأكدت أنه تم إجراء 5 ملايين و147 ألفا و 249 اختبارا تشخيصيا للكشف عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد حتى الآن.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.