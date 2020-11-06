السعودية تُسجل 436 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم/ الجمعة/ تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس /كورونا/ المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 349 ألفا و822 حالة.
تم تسجيل 17 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 5 آلاف و506 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 465 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 336 ألفا و533 حالة.
وأوضحت الوزارة ،وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/، أنه
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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