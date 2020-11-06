الصحة العالمية: نُتابع عن كثب وجود كورونا في حيوان المنك بالدنمارك

أكدت الدكتورة ماريا فان كيركوف رئيسة القسم التقني الخاص بالوقاية من فيروس "كورونا" في منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تتابع عن كثب مسألة وجود فيروس "كورونا" في حيوانات المنك (فصيلة من الثعالب) في مزارع بالدانمارك، خاصة مع احتمالية انتقال الفيروس من تلك الحيوانات إلى البشر.



وأوضحت كيركوف - في مؤتمر صحفي عقد اليوم /الجمعة/ بمقر المنظمة في جنيف - أن فريقا من الخبراء بالمنظمة يتابعون تغيرات الفيروس في الحيوان في نفس الوقت الذي تجرى المتابعة والتأكد من قيام الدانمارك بعزل هذه الحيوانات التي يتم تربيتها في

مزارع بغرض الحصول على الفراء.



ومن جانبه، قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ بمنظمة الصحة، إن هناك دراسات تجرى في هذا الشأن، لكنها ستأخذ بعض الوقت للوقوف على كيفية انتقال الفيروس من الإنسان إلى حيوان المنك والعكس.. مشيرا إلى أن المنظمة تعمل حاليا على التقييد الأولى للخطر حتى لا نجد أنفسنا أمام خزان حيواني آخر لفيروس "كورونا" يمكن أن يعيده إلى البشر فيما بعد.



وأضاف رايان أن المنظمة تعمل مع مكاتبها

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الإقليمية وتدرس ما يسمى بـ "الأمن البيولوجي" في البلدان التي يوجد بها حيوان المنك، وذلك بعد أن أمرت السلطات الدانماركية بإعدام الحيوان على مستوى البلاد بعد تفشى فيروس "كورونا" على نطاق واسع في مزارعه.



بدورها، أكدت الدكتورة سوميا سواميناثان رئيسة العلماء بمنظمة الصحة العالمية أنه من المبكر استخلاص أية نتائج بشأن طفرات الفيروس في الحيوان أو طريقة العدوى.. مشددة على أنه لا توجد أية أدلة حتى الآن على إمكانية تأثير ذلك على اللقاح المحتمل لفيروس "كورونا" وفعاليته.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.