شفاء 699 حالة مُصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 699 حالة من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 121 ألفا و263 حالة.
والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ699 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وقال وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، إن التحاليل
حالة من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 120 ألفا و564 حالة.
كان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس شفاء 822
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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