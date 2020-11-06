تسجيل خمس وفيات و825 إصابة جديدة بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 130463 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 804.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ب(كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8396 حالة.وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7526 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 955447.وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 699 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 121263.