حيوان المنك.. آخر المتهمين بفيروس كورونا وأبرز 10 معلومات عنه

احتل "حيوان منك"، المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر بحثًا عبر موقع البحث الشهير "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بعد أعلنت الحكومة الدنماركية إعدام ما يقرب إلى 17 مليون من حيوان المنك.

سبب إعدام حيوان منك:



وفقًا للحكومة الدنماركية، أنها رصدت سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر في مزارع لتربية حيوان منك، بشمال الدنمارك وجنوبها وفي مزارع أخرى في أوروبا على مدار الأشهر القليلة الماضية.

إصابات كورونا بسبب حيوان منك:



مته فريدريكسن رئيس وزراء الدنمارك، قالت إن السلطات الصحية عثرت على سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد في المتعاملين مع حيوان المنك ومزارعه، أظهرت انخفاضًا في الحساسية للأجسام المضادة؛ مما قد يقلل فعالية اللقاحات المستقبلية.

وأشارت رئيسة وزراء الدنمارك، إلى أنّ السلالة الجديدة من الفيروس تهدد فعالية أي لقاح جديد يتم

تطويره في المستقبل لمواجهة مرض كورونا، مؤكدة فريدريكسن، إنه سيتم نشر الشرطة والجيش وحرس الوطن في الدنمارك لتسريع عملية الإعدام.

معلومات عن حيوان منك:

1-حيوان المنك حيوان لاحم صغير من الحيوانات الثديية الصغيرة، ويتبع فصيلة أبن عرس كما أنه يتشابه في الشكل مع حيوان.

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السنجاب، تتميز أنواعه الموجودة في أمريكا الشمالية وأوروبا بجودة الفراء ويعيش حتى عمر 10 أو 12 سنة.

2-يتغذى حيوان المنك على ما تبقى من طعام الحيوانات أكلة اللحوم، وعلي الزواحف والقشريات والثدييات ذات الأحجام الصغيرة، إلي جانب أنه يأكل الفئران والأفاعي والأسماك على حواف الأنهار.

3-تقوم هولندا بتربية حيوان المنك في مزارع كبيرة في البلاد من أجل فراءه الغالي الثمن

والذي يدخل في صناعة ملابس شتوية باهظة.

4-يقطن حيوان المنك بشكل أساسي في مناطق الأشجار والنباتات الكثيفة وتحديدًا في الغابات، كما يعيش في المناطق القريبة جدًا من البرك و المستنقعات والأنهار الموجودة في القري الريفية.

5-يتميز جسد حيوان المنك بأنه نحيل للغاية، هذا بجانب أنه يتمتع بأرجل قصيرة جدًا مع ذيله الذي طوله لا يتعدي حوالي 65 سم.

6-لا يتجاوز وزن حيوان المنك الكيلو جرام الواحد، كما يمكن أن يزن في بعض الأحيان حوالي نصف كيلو جرام فقط.

7-يمتلك حيوان المنك أسنان قوية وحادة تجعله يتمكن بكل سهولة من افتراس الطعام و تقطيعه.

8-تنبعث من حيوان المنك رائحة مميزة وجميلة جدًا تشبه إلي حد كبير رائحة المسك المميزة النفاذة.

9-يعد فراء المنك من الأشياء الثمينة التي يتم الحصول عليها للقيام بالكثير من الصناعات التي من أشهرها صناعة الرموش الصناعية.

10-عند محاولة اصطياد حيوان المنك وقتله من قبل الصيادين الذين يتمتعون بفرائه يقومون بقتله عن طريق الغازات الناتجة من عوادم المحركات حتي لا يتلف فراءه و يتعرض للأذي.