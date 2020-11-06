الشرطة الفرنسية تعتقل رجلًا مسلحًا قرب مدرسة في باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، رجلًا مسلحًا بسكين قرطاسية، قرب مدرسة في مقاطعة سان دوني بالقرب من باريس، وفقًا لموقع روسيا اليوم. روسيا اليوم. وأضاف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في تغريدة نشرها على "تويتر" اليوم: "أشيد من جانبي، برباطة جأش وهدوء وحيوية قوات الأمن، التي تدخلت بسرعة كبيرة واعتقلت هذا الرجل الخطير". من جانبي، برباطة جأش وهدوء وحيوية قوات الأمن، التي تدخلت بسرعة كبيرة واعتقلت هذا الرجل الخطير". وبحسب الوزير، قام الرجل المذكور، بتهديد الآباء الذين جلبوا أطفالهم إلى المدرسة.

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