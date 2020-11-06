التشيك تسجل أكثر من 13 ألفًا و200 إصابة جديدة بكورونا

سجلت جمهورية التشيك أكثر من 13 ألفًا و200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. 24 ساعة الماضية. وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الجمعة، أن أكثر من 8 آلاف شخص يتلقون العلاج في الوقت الحالي إثر إصابتهم بالفيروس، من بينهم 1200 في حالة حرجة أن أكثر من 8 آلاف شخص يتلقون العلاج في الوقت الحالي إثر إصابتهم بالفيروس، من بينهم 1200 في حالة حرجة

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