الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية

وبذلك سيحتفظ الاتحاد بقدرته على فرض تدابير تقييدية هادفة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط أو الأنشطة التي تشارك فيها. تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، بالإضافة إلى ذلك يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على لائحة العقوبات.
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