بايدن يقترب من الفوز وهذه آخر نتائج الانتخابات الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 11 دقيقة

لم تدق ساعة الحسم بعد، فالفرز لا يزال مستمرا في الولابات، والقلق يزداد أكثر مع تقدم الوقت والاقتراب من ساعة إعلان النتيجة، ولكن من خلال قراءة سريعة للمشهد الأميركي، لا يبدو أن عملية التسلم والتسليم ستمر دون عاصفة قد تنعكس على الشارع الأميركي المضطرب في هذه الساعات، وسط معلومات تشير إلى فوز المرشح جو بايدن في الانتخابات الاميركية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بايدن متقدم على ترامب بـ1096 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة، بعد ان قلب الطاولة وعوض تأخره إلى تقدم، حيث لجورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وهي كفيلة بإيصال بايدن للرقم الذهبي وكسبه السباق الانتخابي في حال فاز بها مع الحفاظ على أريزونا أو الانتصار في نيفادا.

وفي ولاية نيفادا، بات بايدن متقدما على ترامب في نيفادا بـ11438 صوتا.

أما بنسلفانيا، فقد ذكر مركز إديسون للأبحاث أن ترامب حصل على 49.5 بالمئة مقابل 49.2 بالمئة لبايدن مع فرز 95 بالمئة من الأصوات.

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وتشهد انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

وكان الرئيس والمرشح الجمهوري جدد خلال كلمته التي ألقاها من البيت الأبيض، التأكيد على أنه سيكون الفائز بالانتخابات إلا إذا “سرقها” منه الديمقراطيون بواسطة أصوات غير شرعية، في اتهام لم يقدم أي دليل عليه.

وقال ترامب أمام الصحفيين بعد يومين من إعلانه فوزه بالانتخابات: “إذا أحصيتم الأصوات الشرعية سأفوز بسهولة. إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا”.

وأضاف الرئيس الذي يتأخر أمام المرشح الديمقراطي بحسب النتائج التي صدرت حتى الآن، أن حملته الانتخابية رفعت “قدرا هائلا من الدعاوى القضائية لمواجهة فساد الديمقراطيين”.