ما سبب التأخير في فرز أصوات الانتخابات الأميركية؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

على أثر الانتخابات الأميركية والمعركة الشرسة التي يقودها كل من المرشح الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يسود التوتر في الولايات الأميركية الرئيسية التي قد تحسم قريبا نتيجة الانتخابات الرئاسية، في حين خسر معسكر الرئيس دونالد ترامب بعض الدعاوى القضائية التي أطلقها لوقف فرز الأصوات أو استبعاد بعضها.

ويتم تحديث نتائج الاقتراع بوتيرة لا تتعدى بضعة آلاف صوت في كل مرة. لذلك يطرح سؤال: لماذا يستغرق فرز الأصوات كل هذه المدة؟ يقول أحد مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا غابريال ستيرلينغ “السرعة رائعة، ونحن نقدر السرعة. لكننا نقدر الدقة أكثر”.

دفعت المخاوف من تفشي جائحة كوفيد-19 بالعديد من الولايات إلى تشجيع الناخبين على التصويت بالبريد للمرة الأولى. ووجدت الكثير من الولايات نفسها في مواجهة كم هائل من بطاقات الاقتراع عبر البريد المتوقع أن يبلغ عددها 70 مليون بطاقة من بين أكثر من 150 مليون صوت.

والوقت القصير المتاح لمعالجة الأعداد الكبيرة من بطاقات الاقتراع البريدية، تسبب في العديد من المشكلات. فمسؤولو الانتخابات بحاجة لأنواع جديدة من أوراق الاقتراع وأجهزة جديدة ومساحة أكبر ولمزيد من الطاولات والكراسي والموظفين.

كما أن خدمة البريد التي تعاني من نقص عدد الموظفين والمعدات، تتسبب بدورها في تأخير العملية. واستعدادا لتدفق البطاقات، مددت بعض الولايات فترة السماح بتسلم بطاقات الاقتراع البريدية، بعد يوم الانتخابات في 3 نوفمبر. لكن بعض الولايات لم تقرّب موعد فتح المظاريف وفرز البطاقات.

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في ميشيغن، لم يتمكن موظفو الانتخابات من فتح المظاريف قبل الإثنين، أي قبل يوم على موعد الانتخابات. أما بنسلفانيا التي يثير فرز الأصوات فيها الاهتمام حاليا، فقد بدأت العملية في يوم الثلاثاء الانتخابي. وعملية فرز بطاقات التصويت البريدي مرهقة.

في العديد من الولايات، يتعين التحقق من البطاقات بمقارنة توقيع الناخب على الظرف الخارجي مع التوقيع المسجل في قاعدة البيانات. والبطاقات التي ترد بعد اليوم الانتخابي يُفحص ختمها البريدي للتأكد من إرسالها في الوقت المناسب. في الماضي لم تكن خدمة البريد تختم دائما الظروف.

والعديد من المراكز مزودة بأجهزة يمكنها القيام بالعمل الأولي لكن البطاقات المرفوضة قد تكون كثيرة ويتوجب مراجعتها يدويا.

ثم يتعين إخراج البطاقات من الظروف، وفي العديد من الولايات تكون في “ظروف (داخلية) تراعي الخصوصية”، وجمعها قبل تمريرها في عدادات التصويت.

وإذا أخفقت أجهزة العد في قراءة البطاقات يتم التحقق منها ثم تمريرها يدويا، بحضور أكثر من مسؤول يشرف على دقة العملية.