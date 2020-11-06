بايدن يتقدم على ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 2:48 مساءً

تستمر عملية فرز الأصوات في الولايات الكبيرة لحسم نتيجة الانتخابات الأميركية المنتظرة، إذ باتت كل المؤشرات شبه مؤكدة بوصول المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وفي سياق متصل، تقدّم المرشّح الديمقراطي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، في ولاية جورجيا الحاسمة بينما لا يزال فرز الأصوات مستمراً، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن وسائل إعلام أميركية.

وذكرت شبكتا “سي إن إن” و”فوكس نيوز” أنّ بايدن بات يتقدّم على ترامب في الولاية الجنوبية بـ917 صوتاً، علماً أنّ ترامب فاز بجورجيا بخمس نقاط مئوية عام 2016.

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وكذلك ذكر مركز إديسون للأبحاث أن بايدن تقدم بفارق 917 صوتا في الولاية الحاسمة.

ومع اقتراب موعد الانتهاء من فرز الأصوات تشتد المنافسة بين المرشحين في الولايات الحاسمة، إذ أنّ السباق بين بايدن وترامب متقارب بشدة، إذ لم يصل أي منهما بعد إلى العدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لتحقيق الفوز.

وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل بايدن على أصوات 253 إلى 264 من المجمع الإنتخابي، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل ترامب على 214، علماً أنّ يجب أنّ المرشح على 270 صوتاً لدخول البيت الأبيض.

وبذلك تبقى خمس ولايات متأرجحة وهي: أريزونا (11 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) بالإضافة إلى ولاية نيفادا (ستة أصوات) وولاية بنسلفانيا (20 صوتا).