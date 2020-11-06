ترامب يشن هجوماً على “تويتر”: خرج عن السيطرة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

بعد تضييق الخناق من قبل “تويتر” على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن الاخير هجوما حادا على موقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد وضع علامة تحذيرية على تغريدة جديدة شكك فيها الرئيس بنزاهة فرز الأصوات في الانتخابات الجارية.

واشار ترامب في تغريدته التي نشرها فجر اليوم الجمعة، على أنه سيحقق فوزا في الانتخابات بسهولة إذا تم فرز الأصوات الشرعية فقط.

واضاف “المراقبون منعوا من أداء مهامهم بأي طريقة وصورة وشكل، ولذلك يجب تصنيف الأصوات التي تم تسلمها خلال هذه الفترة بأنها غير شرعية. على المحكمة العليا اتخاذ قرار!”.

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ووضع “تويتر” على هذه التغريدة علامة تحذيرية تنص على أنها تضم “محتوى متنازعا عليه أو قد يكون مضللا بشأن طريقة المشاركة في الانتخابات والفعاليات المدنية الأخرى”.

وقد اتخذ “تويتر” إجراءات مماثلة بحق 11 تغريدة أخرى لترامب منذ يوم التصويت العام في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أي الثالث من نوفمبر.

وبعد الإجراء الجديد، كسر ترامب صمته إزاء هذا الأمر، وشدد في تغريدة أخرى على أن “تويتر” خرج عن السيطرة، مضيفا أن الحكومة جعلت مثل هذه الأمور ممكنة من خلال تبني المادة الـ230 في قانون آداب الاتصالات وهي تمنح الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي الحصانة القانونية، وذلك بحسب RT.