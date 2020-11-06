محكمة التحكيم الرياضي “ترفض” طعن جامعة الكرة في قرار رفض تأهيل الحدادي

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الطعن المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص ملف اللاعب منير الحدادي، على قرار الفيفا بعدم السماح له بحمل قميص المنتخب المغربي. وغادر الشهر المنصرم منير الحدادي معسكر المنتخب المغربي، بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم حمله لقميص الأسود بسبب وجود بعض الثغرات في ملفه حسب الفيفا. وسبق لمنير الحدادي أن لعب بعض الدقاٸق في صفوف منتخب إسبانيا في مباراة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم. يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أصدر قانونا جديدا يسمح للاعبين حاملي الجنسيات المتعددة بتغيير تمثيلهم من منتخب إلى آخر وذلك وفق شروط محددة.

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