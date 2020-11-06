الكرخ يتخطى الديوانية 'المنقوص' بثنائية نظيفة

رياضة 2020-11-06 | 14:23 357 مشاهدة نجح فريق الكرخ في استغلال ظروف مباراته أمام الديوانية وتغلب عليه 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي لحساب مباريات الاسبوع الثالث من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. وسجل ثنائية الكرخ كل من مهند كريم في الدقيقة 58 وعمر عبد الرحمن في الدقيقة 60. ولعب الديوانية منقوصاً في المباراة بعدما تلقى حالتي طرد. الفوز وضع الكرخ في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما احتل الديوانية المركز العاشر برصيد 4 نقاط.



وفي بقية النتائج خيم التعادل السلبي على مباراة القاسم واربيل، فيما تعادل الحدود مع نفط البصرة 1-1، بينما فاز أمانة بغداد على النفط بهدف نظيف. وفي بقية النتائج خيم التعادل السلبي على مباراة القاسم واربيل، فيما تعادل الحدود مع نفط البصرة 1-1، بينما فاز أمانة بغداد على النفط بهدف نظيف. المحرر: محمد خليل » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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