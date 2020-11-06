الموقف الوبائي.. 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا ، اليوم الجمعة، فيما أشارت الى تسجيل 3568 إصابة جديدة بالفيروس و69 حالة وفاة، فيما أكدت تماثل 3060 حالة للشفاء.

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