افاد مصدر امني، الجمعة، بان القوات الامنية انتشرت في ساحة التحرير ومقترباتها وسط العاصمة بغداد. تحسبا لانطلاق تظاهرة جديدة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ساحة التحرير شهدت انتشارا للقوات الامنية تحسبا لانطلاق تظاهرة جديدة". وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا عبر منشورات الى تظاهرات، بعد اسبوع من اعادة فتح ساحة التحرير وفتح الجسور والطرق المحيطة بالساحة امام حركة المرور.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحسبا لانطلاق تظاهرة جديدة.. القوات الأمنية تنتشر في ساحة التحرير وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.