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خريطة انتخابات النواب فى محافظات المرحلة الثانية.. فيديوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإنطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، غدا السبت وتستمر لمدة يومين في الداخل.

 

وتنطلق عملية التصويت بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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الفيديو التالى، يستعرض محافظات المرحلة الثانية ودوائرها وخريطة المرشحين:

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