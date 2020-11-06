شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة انتخابات النواب فى محافظات المرحلة الثانية.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإنطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، غدا السبت وتستمر لمدة يومين في الداخل.
وتنطلق عملية التصويت بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
الفيديو التالى، يستعرض محافظات المرحلة الثانية ودوائرها وخريطة المرشحين:
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