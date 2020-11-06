شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة انتخابات النواب فى محافظات المرحلة الثانية.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإنطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، غدا السبت وتستمر لمدة يومين في الداخل.

وتنطلق عملية التصويت بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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الفيديو التالى، يستعرض محافظات المرحلة الثانية ودوائرها وخريطة المرشحين: