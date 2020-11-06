شكرا لقرائتكم خبر عن لناخبى المرحلة الثانية.. اعرف لجنتك الانتخابية بالخطوات التالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل على مدار يومين ، فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، ولمعرفة مقر لجنتك الانتخابية من خلال الخطوات التالية .

1- عبر موقع الهيئة الرسمي www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومى المكون من 14 رقما.

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2- إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

3- الاتصال بالخط الساخن 141 وتتبع كافة الخطوات المطلوبة.