شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوفد للناخبين: اصطفوا خلف وطنكم واستخدموا حقكم الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد محمد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن مشاركة الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية للنواب، تؤكد أكثر من دلالةٍ وطنية في الوقت الراهن، أهمها اندماج ووعى النسيج المصرى، بكل طوائفه في العملية السياسية وضبط إيقاع الخطى مع توجه الدولة في مساراتِها الديمقراطية المواكبة للتطلعات المختلفة في جميع الميادين.

وأضاف قنديل في بيانٍ له، أن هذه المشاركة بالمرحلة الثانية، والتي تُجرى في الخارج وستبدأ في الداخل غدا السبت في 13 محافظة، تمثل ردًا قاطعًا على دعاة التخريب وأهل الشر الذين يحاولون التشكيك في إنجازات الدولة المصرية، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات لهي حق دستوري لكل مواطن في مباشرة الحقوق السياسية، لذلك فلا بد على كل مصري مدرج ضمن قاعدة بيانات الناخبين استخدام هذا الحق والنزول إلى الساحات لممارسة هذا الحق وتلبية نداء الوطن.

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وتابع نائب رئيس الوفد وعضو الشيوخ، أن مجلس النواب الجديد ستختلف أجندته كثيرا عن المجلس الحالي، نظرا لاختلاف الأجواء التي تمر بها الدولة المصرية، فبرلمان 2015 جاء في ظروف مكافحة الدولة للإرهاب وترسيخ مبادىء الدولة الحديثة ومؤسساتها، أما برلمان 2020 سيكون ملقى على عاتقه مهمة بناء وطن حديث يلبي احتياجات الدولة في التنمية والإعمار.