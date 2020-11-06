إجراءات "الوطنية للانتخابات" بلجان الاقتراع لمواجهة كورونا أثناء التصويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُجرى الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية في المرحلة الثانية، غدا السبت، وبعد غد، في الداخل. وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة، لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.



وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة 30 مليون بطاقة اقتراع، وكذا الأوراق الانتخابية الممثلة فى محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ونماذج الحفظ، حيث سيتم تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية تلك الأوراق خلال يومى الخميس والجمعة للبدء فى تسفيرهم إلى لجانهم.

وتتم العملية الانتخابية وسط تحديات أزمة كورونا وما تتطلبه من تدابير وقائية لازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء التصويت، ونرصد تفاصيل ذلك: - إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية. Advertisements - توفير الكمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها للدخول إلى اللجان. - كما أمدت اللجان بالكحول والقفازات التى يستخدمها المشرفين والناخبين فى حمل القلم المستخدم فى التصويت. - كلفت الهيئة الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت فى يومى الإقتراع. - تخصيص حقيبة لكل قاضى فى الانتخابات من المشرفين على اللجان الفرعية تحتوى على الأدوات اللازمة للوقاية. - وتحتوى كل حقيبة على عدد من الكمامات الطبية ومادة الكحول وقفازات بلاستيكية يدوية يتم استخدامها فى حمل الأقلام المستخدمة فى التصويت وغيرها.



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