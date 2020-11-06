انتفاضة النصيري..من دموع نهاٸي “السوبر” إلی التألق في “التشامبيونزليغ”

نجح يوسف النصيري، مهاجم المنتخب الوطني، في خطف الأضواء خلال مباراة كراسنودار الروسي لحساب منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل خلالها ثناٸية منحت فريقه نقاط المواجهة، وجعلته مرشحا ليكون أفضلا لاعبو في الأسبوع.

وسلطت وساٸل الاعلام بالجارة الشمالية للمغرب الضوء علی المستوی الذي ظهر به خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، والذي نجح في تسجيل 10 أهداف خلال 36 مباراة مع الممثل الأول لاقليم الأندلس.

وعددت يومية “الموندو”، الاسبانية الواسعة الانتشار، نقاط قوة النصيري، مبرزة أنه رغم عدم تسجيله للعديد من الأهداف الا أنه يتميز بالمثابرة، السرعة، الضغط، العزيمة، فضلا عن كونه لاعبا شابافتراضات ينتظره مستقبل واعد.

وتحدثت اليومية عن تغير مسار اللاعب من ذرف الدموع خلال نهاٸي “السوبر الاوروبي” الی التألق أمام كراسنودار الروسي في أمجد المسابقات بالقارة العجوز.

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