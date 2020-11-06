مهرجان الجونة في مصر يخلق ضجة بعد إصابة ضيوفه بكورونا

خلق مهرجان الجونة السينمائي الذي نظم مؤخرا في مصر، أزمة كبيرة، بعد تسجيل إصابات في صفوف الفنانين المشاركين.

وكتب الإعلامي معتز الدمرداش، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية على فايسبوك:” إصابة الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي بفيروس كورونا المستجد” .

وأعلنت الممثلة زينب غريب” أنه تبين إصابتها بكورونا”، وطالبت كل من تعامل معها “بأخذ الاحتياطات اللازمة”.

وكانت الممثلة نشوى مصطفى من أبرز من أعلنوا إصابتهم، مشيرة إلى أن أشعة مقطعية على الرئة أثبتت إصابتها بالوباء، مطالبة بنقلها للمستشفى كون حالتها سيئة.

وتسبب المهرجان الذي أختتم الأسبوع الماضي في انتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب ضعف تدابير الحماية الصحية فيه، وعدم إلتزام النجوم الحاضرين باجراءات الوقاية، لكن منظمي المهرجان ردوا القول إنه تم بالتعاون مع وزارة الصحة التي خصصت عددا من طواقهم لمتابعة الحدث صحيا.