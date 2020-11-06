لاعب من مدينة سبتة يعزز صفوف المنتخب الوطني

التحق محمد الدواس بالمنتخب الوطني للفتيان بعد تألقه رفقة فريقه “انيون أفريكا لسبتة”.

وتواصل المنتخبات الوطنية تعزيز صفوفها بمغاربة سبتة بعدما انضم الدواس الی كل من جلال كركيش (كرة القدم) وحمزة ميمون (كرة القدم داخل القاعة).

ولعب الدواس لمنتخب سبتة لكرة القدم (8) وكرة القدم داخل القاعة لفٸتي الكتاكيت والصغار.

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