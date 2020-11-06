شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهند تسجل 47638 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:50 مساءً, 6 نوفمبر 2020 م المناطق - وكالات سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 47638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 670 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8411724 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 124985 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7765966 حالة .

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