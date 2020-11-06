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التشيك تسجل 13 ألفا و200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت جمهورية التشيك 13 ألف و200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، في انخفاض عن 16 ألفا في اليوم السابق، الذي كان أعلى رقم تم تسجيله منذ بدء الوباء، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.

والزيادة الحادة التي تم تسجيلها أمس الأول الأربعاء قلصت الآمال في أن ينتهي الوباء في جمهورية التشيك ونصح خبراء السلطات بعدم تخفيف القيود في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويتلقى أكثر من ثمانية آلاف شخص حاليا العلاج في المستشفيات، من بينهم 1200 في حالة خطيرة ولا يزال عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وحصيلة القتلى يتزايد.

وتم تسجيل 237 حالة وفاة يوم الثلاثاء الماضي وهو أعلى رقم في 24 ساعة منذ بدء الوباء في مارس الماضي.

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