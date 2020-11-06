شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الروسية: لا توجد بيانات موثوقة بأن كورونا من صنع الانسان والان نبدء بالتفاصيل
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية،اليوم الجمعة: "لا توجد بيانات موثقة تفيد بأن هذا (الفيروس) جاء نتاج أيدي البشر وذكاء الانسان، لذلك، نميل إلى الاعتقاد بأن هذا من نتاج الطبيعة".
وأضاف أن أصل فيروس كورونا بالنسبة للعلماء الروس المنخرطين في مكافحة العدوى، ليس أساسيا، موضحا أنه "ليس حالة حرجة، أنهم يصنعون الأدوية ويصنعون اللقاحات ويعالجون المرضى".
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشار إلى إطلاعه على أدلة تُرجع نشأة فيروس كورونا إلى مختبر صيني.
ورفضت الصين نظرية تخليق الفيروس في المختبر وانتقدت تعامل الولايات المتحدة مع أزمة "كوفيد 19-".
وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، هو "سبوتنيك في"، ،ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، كما سجلت لقاحا ثانيا أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا"و يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.
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