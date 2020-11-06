أحداث سياسية وأخرى أمنية.. اليكم أبرز ما حصل في تاريخ اليوم!

حدث في هذا اليوم عدد لا بأس به من الاحداث السياسية والامنية العالمية، والتي سجلت على مدى التاريخ.

تعرفوا الى أهمها في هذا الفيديو المرفق.

1860 - انتخاب أبراهام لينكون رئيسًا للولايات المتحدة.

1913 - القبض على مهاتما غاندي بينما كان يقود مسيرة عمال المناجم الهنود في جنوب أفريقيا.



1956 - فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل يوافقون على وقف عملياتهم العسكرية على مصر والتي عرفت باسم العدوان الثلاثي.

1983 - حزب الوطن الأم التركي بزعامة تورغوت أوزال يفوز بالانتخابات ويتمكن من تشكيل الحكومة التركية.

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1986 - انتخاب حيدر أبوبكر العطاس رئيسًا لوزراء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

1991 - إطفاء آخر بئر نفط محترق في الكويت من جراء الغزو العراقي عليها في 2 أغسطس 1990.

2012 - إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي يتنافس فيها باراك أوباما و ميت رومني والتي فاز بها اوباما لفترة رئاسية ثانية.