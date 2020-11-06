أحداث سياسية وأخرى أمنية.. اليكم أبرز ما حصل في تاريخ اليوم!

تعرفوا الى أهمها في هذا الفيديو المرفق.
1860 - انتخاب أبراهام لينكون رئيسًا للولايات المتحدة.
1913 - القبض على مهاتما غاندي بينما كان يقود مسيرة عمال المناجم الهنود في جنوب أفريقيا.
1956 - فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل يوافقون على وقف عملياتهم العسكرية على مصر والتي عرفت باسم العدوان الثلاثي.
1983 - حزب الوطن الأم التركي بزعامة تورغوت أوزال يفوز بالانتخابات ويتمكن من تشكيل الحكومة التركية.
1986 - انتخاب حيدر أبوبكر العطاس رئيسًا لوزراء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
1991 - إطفاء آخر بئر نفط محترق في الكويت من جراء الغزو العراقي عليها في 2 أغسطس 1990.
2012 - إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي يتنافس فيها باراك أوباما و ميت رومني والتي فاز بها اوباما لفترة رئاسية ثانية.
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