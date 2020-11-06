تحدى كورونا.. وفاة مشرف بالانتخابات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحه مختبر خاص بعزل نفسه عقب اكتشاف إصابته بكورونا، لكنه أصر على العمل في أحد مراكز الاقتراع بولاية ميزوري الأمريكية، ليتوفي عقب ذلك.

صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية ذكرت أن أحد المشرفين على الانتخابات في مقاطعة سانت تشارلز، أجرى فحوصات وجاءت النتائج إيجابية لـ"كوفيد-19" في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ورغم توصيته بعزل نفسه، إلا أنه خرق فترة الحجر الصحي الموصى بها – 14 يومًا – للعمل بمركز الاقتراع، بحسب ما قاله مسؤولو الصحة بالمقاطعة.



ولم تعلن المقاطعة توقيت وفاة الشخص – الذي لم تكشف هويته – أو حتى السبب الرسمي للوفاة.

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ووفق المسؤولين، فإن موظفي الانتخابات التسعة الآخرين بمركز اقتراع "قاعة بلانشيت بارك التذكارية" تلقوا اتصالات من خبراء الأوبئة بوزارة الصحة، وأوصوهم بالخضوع لفحوصات الفيروس.

وذكرت المقاطعة أنه من غير المرجح أن يكون مشرف الانتخابات قد تواصل عن قرب مع أي من الناخبين الـ1858 الذين كانوا متواجدين بمركز الاقتراع، الثلاثاء، بالنظر إلى أن مهام توزيع بطاقات الاقتراع لا تندرج ضمن الوصف الوظيفي.

ومع ذلك، نصح المسؤولون جميع الأشخاص الذين كانوا متواجدين بمركز الاقتراع بالانتباه لأعراض "كوفيد-19".

يتعين على موظفي الانتخابات في المقاطعة ارتداء كمامات أو الدروع الواقية طوال الوقت، كما أن الحواجز الزجاجية الواقية تفصلهم عن الناخبين.