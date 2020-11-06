بـ"غرفة الأزمات والكوارث".. "صحة الشرقية" تستعد لانتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفعيل غرفة الأزمات والكوارث لتعمل على مدار الساعة خلال يومي انتخابات مجلس النواب، والمُقرر لها يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.

وقال مسعود، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية، وجاهزية خزانات الأوكسجين وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة.

وأوضح، أن إدارتي مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض انتهت من تطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، والبالغ عددها 1597 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و472 ألف و375 ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على عمل مسح حراري على باب كل لجنة انتخابية، واستبعاد كل من يعاني من حرارة مرتفعة أو أية أعراض تنفسية، كحة وضيق تنفس، مع سرعة نقل المشتبه في إصابتهم لأقرب منشأة طبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.