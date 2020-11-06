إصابة طفلين بعد انفجار "جسم غريب" في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب طفلان في محافظة السويس، بعد انفجار جسم غريب خلال عملهما في جمع الخردة، وجرى نقلهما إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن السويس، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع الحادث في منطقة جنيفة شمال القطاع الريفي بالمحافظة.

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وانتقلت قوة من قسم شرطة الجناين لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن الطفلين وصلا لمحطة سكة حديد أبو حلب في منطقة "كبريت"، يستقلان "عربة كارو" وأثناء جمع الخردة والمخلفات البلاستيكية، انفجر جسم غريب كان على العربة أحدث بهما إصابات متفرقة.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا في محيط الانفجار، وجرى التنسيق مع إدارة الدفاع المدني والجهات المعنية لندب خبير مفرقعات للتعرف على الجسم الذي أحدث الانفجار.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن الطفل الأول عمره 3 أعوام حالته خطيرة ويشتبه في إصابته بنزيف داخلي، وجرى نقله للعناية المركزة، بينما الطفل الثاني بعمر 10 أعوام مصابًا بجروح متفرقة بالجسم.