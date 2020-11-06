بعد 6 سنوات.. ضبط شركة سيارات تهربت من دفع 5 مليارات جنيه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت مباحث التهرب الضريبي، قضية تهرب بقيمة 5.7 مليار جنيه في إحدى الشركات السيارات الشهيرة بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي ، قيام أحد الأشخاص (الممثل القانوني لإحدى شركات السيارات - كائنة بمحافظة القاهرة) ، بمزاولة نشاطاً في مجال تجارة (السيارات - الموتوسيكلات) محققاً أرباح مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة.

وباستكمال التحريات وجمع المعلومات، أمكن حصر نشاطه عن عامي 2013 و 2014، من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة وإقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة، حيث تبين قيامه بإخفاء مبلغ وقدره (5,781,127,633 خمسة مليارات وسبعمائة وواحد وثمانون مليوناً ومائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً) عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الاقتصادية والتصدي لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية .