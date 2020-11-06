تقرير: بايدن يتلقى حماية إضافية من الخدمة السرية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(د ب أ):

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن سوف يحصل على حماية إضافية من عملاء جهاز الخدمة السرية اليوم الجمعة، في الوقت الذي يعتزم فيه البقاء في ويلمينجتون بولاية ديلاوير يوما آخر لإلقاء كلمة محتملة.

وسوف يحصل بايدن على الحماية من عملاء إضافيين للبقاء في "مركز تشيز" بويلمينجتون حيث يوجد حاليا مع طاقمه تحت حماية العشرات من الوكلاء، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها.

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وبحسب التقرير، سيتم إرسال العملاء الإضافيين إلى مركز المؤتمرات لتعزيز الأمن هناك بدءا من اليوم الجمعة، بينما يستعد بايدن لإلقاء خطاب مهم.

وقالت ناطقة باسم جهاز الخدمة السرية إنها لن تعلق على الإجراءات الأمنية، بحسب واشنطن بوست.

ومازالت نتائج الانتخابات الرئاسية متقاربة، فيما يستمر فرز الأصوات في ولايات رئيسية تشمل جورجيا وبنسلفانيا، والتي يمكن أن تكون حاسمة في السباق من أجل الوصول للبيت الأبيض.