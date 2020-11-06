ترامب: سنطعن بنتائج كل الولايات التي فاز فيها بايدن أخيرا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيلجأ للقضاء في كل الولايات التي أعلن فيها منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الفوز فيها، وذلك بسبب ما وصفه بالتلاعب بالأصوات وتزوير الانتخابات.

وكتب ترامب عبر حسابه بـ"تويتر": "جميع الولايات التي أدعى بايدن الفوز فيها أخيرا، ستواجه تحديا قانونيا من قبلنا بتهمة التلاعب بالأصوات وتزوير انتخابات الولاية".

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وأضاف: "لدينا الكثير من الأدلة... فقط تحققوا من وسائل الإعلام".

وتابع: "سنفوز. أمريكا أولا".