بلجيكيا / القبض على قاصرَيْن كانا ينويان شنّ هجومٍ بالسلاح الأبيض

أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة في مدينة أوبن (شرق بلجيكيا) قامت بإعتقال قاصرين بسبب الإشتباه بقيامهما بالتحضير لهجوم مسلح على أراضي البلاد.

ونقل الإعلام المحلي عن مصادر أمنية قولها أن عملية الإعتقال تمت قبل عدة أيام بعد تلقي معلومات إستخبارية بشأن تحضيرات كان الشخصان يقومان بها تمهيدا لإرتكاب هجوم بالسلاح الأبيض ضد رجال الشرطة.

ونُقل عن المصادر ذاتها قولها: "تمت عملية الاعتقال من أجل تجنب خطر تنفيذ مثل هذا الهجوم، خاصة بعد أن قام المشتبه بهما بتسجيل فيديو يعلنان فيه ولاءهما لما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية".

وقد تطلب الحصول على المعلومات والقيام بعملية الاعتقال تعاونا وُصف بـ"المكثف" بين النيابة العامة الفيدرالية ومختلف أجهزة الشرطة وإدارة أمن الدولة ومركز تقييم المخاطر.

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هذا ولم تقدم أي جهة رسمية حتى الآن أي معلومة إضافية حول هوية الشخصين المذكورين.

وكالة (آكي) الإيطالية