أقامت باولا وايت، الداعية الإنجيلية الأمريكية والمستشارة الروحية للرئيس دونالد ترامب، صلاة مثيرة من أجل فوزه على منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن.
ورددت وايت التي تتولى منصب مستشارة البيت الأبيض الخاصة بمبادرة الإيمان والفرص المتاحة، في الصلاة: "أسمع صوت النصر، ويقول الرب إن ذلك حصل، وأسمع في السماوات: النصر.. النصر.. النصر".
ووصفت الداعية خصوم ترامب الديمقراطيين بأنهم "الشياطين الكونفدراليون"، متهمة إياهم بمحاولة "سرقة الفوز" وتعهدت بالتصدي لـ"كل عدو" و"الضرب والضرب والضرب حتى تحقيق الانتصار".
وتابعت أن "الملائكة تتوجه من إفريقيا إلى هنا الآن" لمساعدة ترامب في الفوز.
وإنتقدت وايت نتائج التصويت الأولية، متحدثة عن "إستراتيجية من جهنم موجهة ضد الانتخابات وإرادتكم والكنيسة".
وتنتمي وايت إلى مذهب إنجيلي مثير للجدل يرى في الازدهار المادي مؤشرا على بركة الرب.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر مستشارة ترامب الروحيّة : الشياطين تحاول سرقة فوزنا والملائكة تأتي من إفريقيا لمساعدتنا ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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