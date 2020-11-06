زوجة نافالني: تدهور الحالة الصحية لزوجي بسبب حمية التنحيف

كشفت يوليا نافالنيا زوجة المدون أليكسي نافالني، عن سبب تدهور الحالة الصحية لزوجها، حيث أبلغت الأطباء الروس أن حالة زوجها تدهورت، ربما بسبب حمية للتنحيف، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضافت مديرية الشؤون الداخلية في منطقة سيبيريا الفيدرالية بروسيا، ، في بيان لها: "أخبرت السيدة يوليا، الأطباء، بأن زوجها قلص كمية الأطعمة التي يتناولها وحرم نفسه من بعضها، وخلال 3-5 أيام كان يشعربتلبك معوي بعد تناول الطعام. تناوله للطعام كان غير منتظم".
كما أشارت الزوجة إلى أن نافالني اعتمد هذا النظام الغذائي بهدف إنقاص الوزن، وهو ما يمكن أن يكون سبب الاضطراب المعوي".
تم نقل نفالني إلى المستشفى في مدينة أومسك الروسية يوم 20 أغسطس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة علىمتن الطائرة. وبناء على نتائج الفحوص، شخص الأطباء في مستشفى أومسك إصابته باضطراب في التمثيل الغذائي، تسبب في حدوث تغيير حاد في نسبة السكر في الدم.
ومع أنه لم يتضح بعد سبب ذلك، إلا أنه وفقا للأطباء في أومسك، لم يتم العثور على سموم في دم نافالني وبوله.
وفي وقت لاحق، تم نقل هذا المعارض بالطائرة إلى ألمانيا بناء على طلب زوجته. وأعلنت الحكومة الألمانية، نقلا عن أطباء عسكريين، أن نافالني قد تسمم بمادة من مجموعة "نوفيتشوك" السامة.
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