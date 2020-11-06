الصحة العالمية: المجتمع الدولي في حاجة إلى الاستعداد لوباء جديد الآن

أكد بيان منظمة الصحة العالمية البشرية، أن المجتمع الدولي في حاجة إلى الاستعداد لوباء جديد الآن، وفقًا لقناة الغد.

وقالت “لقد رأينا خلال العام الماضي أن البلدان التي لديها بنية

تحتية صحية قوية تتعلق بالتأهب للطوارئ تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء فيروس (سارس – كوف- 2) والسيطرة عليه”.

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ومن المقرر تبني قرار “بشأن

تعزيز الاستعداد للحالات الصحية العاجلة” في القسم الثاني للدورة الثالثة والسبعين للجمعية، التي انعقد القسم الأول منها في جنيف في مايو الماضي.

وتدعو مسودة الوثيقة المكونة من سبع صفحات الدول إلى “إعطاء الأولوية على أعلى مستوى سياسي” لتحسين التأهب للطوارئ.