اخبار العالم

فادي قدورة.. أول عضو مسلم عربي في مجلس الشيوخ الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

فاز السياسي الأمريكي من أصول فلسطينية فادي قدورة بمقعد في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية إنديانا الأمريكية، والذي يعد أول عضو عربي مسلم في مجلس الشيوخ، وفقًا لموقع روسيا

اليوم. 

 

وحقق الديمقراطي قدورة فوزا بـ52% مقابل 48% على السيناتور الجمهوري جون روكلشاوس، الذي كان يتولى منذ عام 2016 المقعد عن الدائرة الانتخابية

الـ30 في مجلس شيوخ إنديانا.

 

وذكر قدورة على صفحته في "فيسبوك"، في معرض تعليقه على فوزه: "أنجزنا ذلك! إن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي بإمكان شخص هاجر إليها العمل بدأب وكسب ثقة ألوف الناخبين ليصبح أول سيناتور مسلم في تاريخ إنديانا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي قدورة.. أول عضو مسلم عربي في مجلس الشيوخ الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا