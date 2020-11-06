فادي قدورة.. أول عضو مسلم عربي في مجلس الشيوخ الأمريكي

فاز السياسي الأمريكي من أصول فلسطينية فادي قدورة بمقعد في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية إنديانا الأمريكية، والذي يعد أول عضو عربي مسلم في مجلس الشيوخ، وفقًا لموقع روسيااليوم.
وحقق الديمقراطي قدورة فوزا بـ52% مقابل 48% على السيناتور الجمهوري جون روكلشاوس، الذي كان يتولى منذ عام 2016 المقعد عن الدائرة الانتخابيةالـ30 في مجلس شيوخ إنديانا.
وذكر قدورة على صفحته في "فيسبوك"، في معرض تعليقه على فوزه: "أنجزنا ذلك! إن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي بإمكان شخص هاجر إليها العمل بدأب وكسب ثقة ألوف الناخبين ليصبح أول سيناتور مسلم في تاريخ إنديانا".
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