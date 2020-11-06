الإمارات تسجل 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 139 ألفًا و891 حالة.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن الوزارة تأكيدها تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي الوفيات

510، بالإضافة إلى شفاء 818 حالة جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 136 ألفًا و936 حالة.