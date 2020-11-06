أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 139 ألفًا و891 حالة.
510، بالإضافة إلى شفاء 818 حالة جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 136 ألفًا و936 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن الوزارة تأكيدها تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي الوفيات
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.