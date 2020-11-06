مقتل مسلح جراء اشتباكات مع قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الجمعة، مقتل مسلح إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن في مقاطعة "بولواما" بولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن مسؤول بالشرطة قوله إن الاشتباكات اندلعت بعدما شنت قوات الأمن عملية بحث في منطقة "بمبور" بالمقاطعة عقب تليقها معلومات تفيد بوجود مسلحين في المنطقة. عملية بحث في منطقة "بمبور" بالمقاطعة عقب تليقها معلومات تفيد بوجود مسلحين في المنطقة.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة عليه بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".



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