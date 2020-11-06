صرح نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع بدء عملية الإنتاج الصناعي للقاح مرتقب ضد وباء "كوفيد-19" في الربع الأول من العام المقبل. المقبل. وقال المسؤول الإيطالي، في تصريح إذاعي أوردته وكالة أنباء (اكي) الإيطالية، "نحن في انتظار اكتمال المراحل التجريبية للقاح ليكون فعالًا وآمنًا ويتم إنتاجه بكميات كبيرة". ليكون فعالًا وآمنًا ويتم إنتاجه بكميات كبيرة". وأوضح أن اللقاح متوفر حاليًا فقط للمتطوعين الذين يكملون المرحلة التجريبية، لافتًا إلى أنه من ناحية الطاقة الإنتاجية للقاح وتوزيعه فلن تكتمل قبل الربع الأول من عام 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيطالية تتوقع إنتاج لقاح لكورونا خلال الربع الأول من 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.