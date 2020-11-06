العاصمة اليابانية تسجل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عدد حالات الإصابة يتخطى حاجز ال200 حالة لليوم

الثاني على التوالي، مشيرة إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة اليابانية إلى 32 ألفًا و135 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.