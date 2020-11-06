الكرملين ينفي تخطيط بوتين للاستقالة من منصبه

أعلن الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، أنه لاصحة لما نشر بشأن تخطيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستقالة من منصبه بسبب مشاكل صحية،وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان بوتين ينوي الاستقالة: "لا، هو بصحة ممتازة".
وأضاف بيسكوف أن تقرير الصحيفة البريطانية "لا يتضمن شيئا يجدر التعليق عليه"، وقال: "هذا محض هراء. الرئيس يتمتع بصحة جيدة".
وكانت صحيفة "ذا صن" ادعت في وقت سابق أن بوتين مصاب بمرض بارينسون وأنه يعتزم الاستقالة مطلع العام المقبل.
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