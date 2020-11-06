استطلاعات: 45% من الروس لا يتابعون الانتخابات الرئاسية الأمريكية

كشفت استطلاعات، أن 45٪ من الروس لا يتابعون الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الإطلاق، و40٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إلى أنهم يهتمون بها. وقال 13٪ إنهم يراقبونها عن كثب، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وتتراوح أعمار أكبر عدد من الروس الذين لا يراقبون الانتخابات، بين 18 و 30 (أي 62٪ ممن شملهم الاستطلاع في هذه الفئة). والأكثر نشاطا

في مراقبة الانتخابات، هم المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما - 28٪.

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ووفقا للاستطلاع، يبدي 29٪ من الروس، موقفا إيجابيا تجاه المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، و 38٪ ينظرون له بشكل سلبي نسبيا، و 33٪ ممن شملهم الاستطلاع وجدوا صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال.

وسمع 48٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، عن المرشح الثاني جو بايدن للمرة الأولى بسبب الانتخابات، و49٪ "سمعوا عنه بعض الشيء" من قبل، و 2٪ وجدوا صعوبة في الإجابة. من بين الذين سمعوا بشخصية بايدن سابقا، لاحظ 34٪ أنه يترك انطباعا سلبيا إلى حد ما، ولدى 5٪ - إيجابي، وصعبت الإجابة على 11٪. ومن بين هؤلاء بالذات، قال 26٪ إن ترامب سيفوز في الانتخابات، ويرى 9٪ منهم أن خصمه سيصبح الرئيس الجديد للولايات المتحدة.