باكستان: تسجيل 1376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الباكستانية أنه تم تسجيل ألف و376 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في جميع أرجاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة أن 30 شخصًا توفوا متأثرين بإصابتهم بالفروس خلال الفترة ذاتها، ما يرفع إجمالي الوفايات في البلادإلى 6 آلاف و923 حالة وفاة.
وارتفع عدد الحالات المصابة النشطة في البلاد إلى 16 ألفًا و242 حالة، وهو العدد الأعلى منذ شهر أغسطس الماضي.
كما وصل إجمالي عدد الحالات التي أصيبت فيالبلاد بفيروس كورونا المستجد إلى 340 ألفًا و251 حالة، فيما تعافى 317 ألفًا و86 شخصًا من المرض.
وكانت الحكومات الفيدرالية وفي المقاطعات قد أصدرت تحذيرات عدة على مدار الأيام القليلة الماضية، يحثون فيها المواطنين على اتباع معايير التشغيل الداخلية المتعلقة بكوفيد-19، غير أنها أوقفت حتى الآن اتخاذ أي إجراءات إغلاق جديدة لاحتواء الفيروس.
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