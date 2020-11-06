الشرطة الأميركية توقف شخصين أمام مركز اقتراع في ولاية بنسلفانيا

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الشرطة الأميركية
أوقفت الشرطة الأميركية شخصين أمام مركز اقتراع في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الحاسمة التي لم تعلن بعد هوية الفائز فيها في إطار الانتخابات الرئاسية.
وبعيد الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، أوقف شخصان أمام مركز المؤتمرات في فيلادلفيا حيث تستمر عملية الفرز، بحسب فيلادلفيا انكوايرر.
وذكرت الصحيفة المحلية أن الرجلين أوقفا بعد معلومات أوردتها أولا شبكة “6 إيه بس سي أكشن نيوز” ليل الخميس عن أن مجموعة مسلحة في طريقها إلى المركز.
ويتواصل فرز الأصوات في أربع ولايات بالغة الأهمية عقب انتخابات الثلاثاء.
وكرر ترامب الذي يتقدم على منافسه بفارق ضئيل في بنسلفانيا، الاتهامات حول تزوير الانتخابات في هذه الولايات المهمة.
والبت بهوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية معلق على نتائج أربع ولايات هي بنسلفانيا وأريزونا وجورجيا ونيفادا.
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