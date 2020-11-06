بالفيديو: مشعوذة ترامب تستعين بـ”ملائكة من افريقيا”… وتسمع صوت النصر!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 11:03 صباحًا

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للإيمان، باولا وايت، خلال قيامها بأداء صلاة للدعاء من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وبدت باولا في الفيديو وهي تتحدث بحماسة وبصوت عال قائلة “ستمنحنا النصر يا الله. أسمع صوت النصر. أسمع صوت صراخ وغناء. أسمع صوت انتصار. يقول الرب تم. أسمع انتصارا”. وأضافت “الملائكة تتحرر الآن. الملائكة تُرسل من أفريقيا، من أمريكا الجنوبية. الدعم من الملائكة”. وأثار مقطع الفيديو سخرية واسعة من طريقة أداء باولا المبالغ فيها بشدة.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

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فيما دفع ترامب في اتجاه وقف عمليات فرز الأصوات ملمحا إلى وجود شبهات تزوير في نتائج بعض الولايات.

والأربعاء، قال ترامب: “من الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي، هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا”.

وأشار إلى أن “مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرماني من ملايين الأصوات”.

واستدعى الرئيس الأمريكي محاميه لإنقاذ الموقف، لكن خبراء قانونيين قالوا إن سلسلة الدعاوى ليس أمامها فرصة لتغيير نتيجة الانتخابات.

وفي الوقت الذي تتقلص فيه فرص فوز ترامب، كثفت حملته الطعون القانونية الخميس وقالت إنها تخطط لرفع أحدث قضاياها في نيفادا.

ورفعت الحملة الأربعاء، دعاوى في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وطلبت الانضمام إلى قضية تنظرها المحكمة العليا الأمريكية.

ويرى الخبراء أن التقاضي سيطيل أمد فرز الأصوات ويؤجل الإعلان في وسائل الإعلام الرئيسية عن فوز بايدن.