بالأرقام: ترامب يتقدم بـ3 ولايات وبايدن 2 من أصل 5

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دونالد ترامب وجو بايدن
لا تزال الأنظار متوجهة إلى 5 ولايات أساسية في الانتخابات الأمريكية 2020 يتقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في 3 منها في حين يتقدم منافسة الديمقراطي، جو بايدن، بولايتين.
وفيما يلي نقدم لكم النسب حتى الساعة الـ2 من بعد منصف الليل بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة).
– بنسلفانيا: ترامب متقدم بـ18.229 ألف صوت.. هامش التقدم: 0.3% نقطة
– جورجيا: ترامب متقدم بـ1267 أصوات.. هامش التقدم 0.0% نقطة
– نيفادا: بايدن متقدم بـ11.438 ألف صوت.. هامش التقدم 0.9% نقطة
– أريزونا: بايدن متقدم بـ47.052 ألف صوت.. هامش التقدم 1.6% نقطة
– كارولينا الشمالية: ترامب متقدم بـ76.737 ألف صوت.. هامش التقدم 1.4% نقطة.
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