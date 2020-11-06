سوريا بلا خبر ولا كهرباء.. والأسد يحيل الأزمة على المصارف اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 10:51 صباحًا

فاجأ الرئيس النظام السوري، بشار الأسد، الجميع عندما أحال الأزمة الاقتصادية والمعيشية، التي يعيشها السوريون إلى احتجاز ودائع بمليارات الدولارات في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة، وزعم الأسد أنها هي السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.

وقال الأسد إن ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار.

تصريحات الأسد تأتي في عالم التناقضات الذي تعيش طبقتين تعيشان على أرض واحدة، فالنظام وأزلامه ورجال أعماله يتنعمون بأموال اترف والبذخ، بينما يعاني أغلبية الشعب السوري من فقدان المواد الأساسية الأولية لحياة كريمة.

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فبعد الطوابير على المحروقات والمخابز، أعلنت وزارة الكهرباء عن انقطاع عام للتيار الكهربائي، وذلك بعد أسابيع من إصدار قرارين تضمنا رفعاً جديداً للأسعار، فيما يرزح حوالى 80 في المائة من الشعب السوري تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أخبار النظام السوري (سانا)، عن وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أنّ عطلاً في الشبكة أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي في البلاد، وبأنّه يتم العمل على إصلاحه وإعادة التيار تدريجياً.

وكانت الحكومة السورية رفعت أسعار البنزين المدعوم والمازوت، في ظل تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار الليرة والاقتصاد، ليصل سعر اللتر إلى ضعف ما كان عليه والمازوت إلى 3 أضعاف تقريبا.

كما تم رفع سعر الخبز والطحين بنسبة مئة بالمئة، وذلك بعد أزمة ازدحام قد تكون الأشد في تاريخ البلاد، حيث وقف السوريين في طوابير طويلة بانتظار ربطة الخبر .

هذا وواجهت البلاد، في أكتوبر الماضي، نقصاً حاداً في الوقود، ما أجبرها على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، ما يفاقم حالة السخط بين السوريين المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات، وقرارات حكومية تزيد من معاناته.